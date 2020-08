LA Clippers nemen voorsprong in play-offs tegen Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers is in de eerste ronde van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Dallas Mavericks weer op voorsprong gekomen. In Orlando won de club uit Californië het vijfde duel met indrukwekkende cijfers: 154-111. Daarmee kwam de stand op 3-2 in de best-of-sevenserie. Donderdag is de zesde wedstrijd.

Paul George was topscorer bij de Clippers met 35 punten. Luka Doncic kwam namens de Mavericks in deze wedstrijd niet verder dan 22 punten. In het voorgaande duel was hij nog de gevierde man met 43 punten, inclusief het winnende schot in de extra tijd.

Denver Nuggets bracht de achterstand in de play-offs tegen Utah Jazz terug tot 3-2. Het vijfde duel eindigde in 117-107. Bij de Nuggets blonken Jamal Murray (42 punten) en Nikola Jokic (31 punten) uit.