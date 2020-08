Movistar met Valverde, Soler en Mas naar Tour de France

De Spaanse wielerploeg Movistar brengt voor de Tour de France, die zaterdag in Nice begint, drie Spaanse kopmannen in stelling. Oudgediende Alejandro Valverde, Marc Soler en aanwinst Enric Mas gaan met steun van elkaar en hun andere ploeggenoten op jacht naar succes.

De selectie van de 26-jarige Soler is verrassend. De winnaar van Parijs-Nice in 2018 hield eerder rekening met zijn deelname aan de Ronde van Italië, die op 3 oktober van start gaat. “De Tour zat altijd wel in mijn hoofd, maar tot aan de laatste minuut heb ik moeten wachten op zekerheid”, liet Soler weten.

Valverde (40) begint aan zijn dertiende Tour de France. In 2015 eindigde hij als derde. De oud-wereldkampioen schreef tot dusver vier etappes op zijn naam.

De Tourformatie van Movistar bestaat verder uit Dario Cataldo (Ita), Imanol Erviti (Spa), Nelson Oliveira (Por), José Joaquin Rojas (Spa) en Carlos Verona (Spa).