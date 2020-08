Nog geen nieuwe datum Formule 1 op CM.com Circuit Zandvoort

Het racecircuit in Zandvoort heeft een nieuwe naam. Het techbedrijf CM.com heeft zijn naam verbonden aan het circuit in de duinen, waar normaal gesproken volgend jaar de Formule 1 na een afwezigheid van 36 jaar weer neerstrijkt.

Een nieuwe datum voor de Heineken Dutch Grand Prix op het CM.com Circuit Zandvoort is nog niet bekend. “We hopen dat het het in mei 2021 zal zijn, zoals dit jaar de bedoeling was, maar dat is afwachten. De internationale autosportfederatie FIA maakt aan het einde van dit jaar de kalender bekend’’, aldus sportief directeur Jan Lammers.

“We hopen ook het feestje te kunnen vieren waar het ons om begonnen was, dus met 300.000 toeschouwers, maar we weten niet hoe het over pakweg acht maanden met het coronavirus is. De race laten doorgaan zonder publiek is echt een lastig dilemma. Dat zou ervoor pleiten de grand prix later in het jaar te laten plaatsvinden”, aldus Lammers.

Het circuit is in ieder geval helemaal gereed voor de terugkeer van de Formule 1. De vernieuwde racebaan, met tal van aanpassingen in de bochten, was in maart al klaar. Max Verstappen wijdde de nieuwe spectaculaire kombochten in. De verbouwing en modernisering van alle andere faciliteiten is ook afgerond. Met nieuwe pitboxen, een hypermoderne racecontrolekamer, een nieuw medisch centrum, nieuwe toegangswegen en tunnels en de bouw van de zogeheten Champions Lounge, een ontvangstruimte bovenop een duin langs het circuit en van veraf een blikvanger.

Zelf is Lammers, voormalig Formule 1-coureur, erg te spreken over de nieuwe kerbstones, de roodwitte tegels die aan de binnenkant van de bochten liggen. “Die zijn heel fijn. Als je ze op rijdt, begint het voor de coureur al aardig te vibreren, maar ga je eroverheen, dan kun je het stuur niet meer vasthouden.”

Al die wijzigingen van het circuit hebben Zandvoort ook de Grade 1 Licentie opgeleverd. Die zou de racebaan eigenlijk al hebben gekregen voor de aanvankelijke rentree van de Formule 1 op 3 mei 2020, maar na de afgelasting vanwege corona kwam daar vertraging in. “De controleurs van de FIA konden door de reisbeperkingen pas in juni hun laatste ronde maken over het circuit; op 7 juli hebben we de officiële status van Formule 1-circuit en is dat belangrijke formuliertje binnen.”