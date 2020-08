Ploegleider Lefevere: Jakobsen kreeg 130 hechtingen in gezicht

Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck – Quick-Step heeft in België een update gegeven over de gezondheidstoestand van zijn sprinter Fabio Jakobsen. De Nederlandse coureur crashte zwaar door toedoen van landgenoot Dylan Groenewegen in de laatste meters van de eerste etappe in de Ronde van Polen op 5 augustus.

“Die jongen heeft geluk dat hij nog leeft”, liet Lefevere weten. “Ik ben echt geschrokken door het aantal hechtingen dat hij kreeg in zijn aangezicht: 130 zijn het er. Hij heeft nog slechts één tand. Zijn gehemelte moet nog herstellen en zijn stemband is op dit ogenblik verlamd. Hij is echt aangedaan. We hopen dat het zo snel mogelijk in orde komt.”

Lefevere kreeg deze zomer in zijn ploeg eveneens te maken met zware valpartijen van Yves Lampaert en Remco Evenepoel. “Lampaert is inmiddels geopereerd aan het sleutelbeen en is aan het revalideren, net als Evenepoel, wiens seizoen voorbij is”, gaf de Belgische ploegbaas te kennen.

Vooral door deze medische rampspoed is Lefevere nu bezig om met de hulp van andere teams, waaronder Jumbo-Visma, een organisatie op te richten die zich volledig toelegt op de veiligheid in de koers. Over het gebruik van stootkussens op de laatste rechte lijn en hoge veiligheidskussens (totempalen) op gevaarlijke plekken in het parcours wordt al gesproken.

“We zoeken firma’s die kunnen meewerken in onze manier van denken. Ik heb de steun van onder andere Team Ineos. Hun sponsor is een chemisch bedrijf en kan zich geen ongelukken veroorloven. Dat kan eigenlijk geen enkel bedrijf en dat zou ook in het wielrennen zo moeten zijn. Binnenkort heb ik in de Tour een meeting over veiligheid. De UCI wil ook niet meer dat er nog zulke zware valpartijen gebeuren.”

Directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma bevestigt dat er in Nice, waar zaterdag de Tour begint, wordt gesproken over een speciale veiligheidsorganisatie. “Bij de Formule 1 en in de motorsport is de veiligheid in handen van professionals. Bij het wielrennen gaat de UCI erover, maar die hebben de capaciteit en de expertise niet”, zegt Plugge op EenVandaag.nl. “Er moet een onafhankelijke partij komen die meer doet dan zeggen wat er niet goed is.”