Talpa zegt uitzendcontract met GLORY Kickboxing voortijdig op

Talpa heeft het uitzendcontract met GLORY Kickboxing, vooral bekend vanwege hun vechters Rico Verhoeven en Badr Hari, voortijdig opgezegd. De twee partijen gingen voor drie jaar een samenwerking aan, maar op 24 augustus beëindigde Talpa het contract. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving op MMA DNA.

De internationale kickboksorganisatie wierf bij het grote publiek vooral bekendheid door het gevecht tussen Verhoeven en Hari in december 2019. Zo’n 3,5 miljoen mensen keken naar de wedstrijd op Veronica.

Volgens MMA DNA zal de beëindiging van het contract een “financiële strop betekenen voor GLORY, dat toch al in zwaar weer verkeert”. Het is niet bekend waarom de samenwerking is opgezegd.