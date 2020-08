Tennisser Nishikori test negatief maar gaat niet naar US Open

Tennisser Kei Nishikori heeft negatief getest op het coronavirus en is daardoor weer speelgerechtigd. De Japanner, die eerder deze maand twee keer positief testte, liet echter meteen weten niet deel te nemen aan de US Open.

De 30-jarige speler, finalist op Flushing Meadows in 2014, moest zich vanwege het virus onlangs terugtrekken van een toernooi. Daardoor kwam zijn voorbereiding op de grandslam van New York in de knel. “Ik ga nu voorzichtig de training weer oppakken”, liet hij weten. “Voor topwedstrijden is het nog te vroeg.”

Nishikori liet eerder al weten niet erg ziek te zijn geweest.