Tennisster Osaka naar halve finales WTA-toernooi Cincinnati

Tennisster Naomi Osaka begint in vorm te komen voor de US Open. De als vierde geplaatste Japanse plaatste zich voor de halve finale van het WTA-toernooi van Cincinnati door in drie sets af te rekenen met Anett Kontaveit uit Estland: 4-6 6-2 7-5.

Osaka, die in 2018 de US Open op haar naam schreef, is de hoogstgeplaatste speelster die nog in het toernooi van Cincinnati zit na de uitschakeling van Karolina Pliskova, Sofia Kenin en Serena Williams. Ze neemt het in de halve finale op de banen van Flushing Meadow in New York op tegen de Belgische Elise Mertens. Die versloeg eerder op de dag de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets: 6-1 6-3.