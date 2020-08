Tennisster Schuurs bereikt met Peschke halve finale in Cincinnati

Tennisster Demi Schuurs heeft op het WTA-toernooi van Cincinnati de halve finales bereikt. Met haar dubbelpartner Kveta Peschke uit Tsjechiƫ was de 27-jarige Limburgse in New York waar het toernooi wordt gespeeld vanwege het coronavirus, te sterk voor het Australische duo Ellen Perez en Storm Sanders: 6-4 6-2.

In de halve finale treft het als derde plaatste koppel de winnaars van de kwartfinale tussen het duo Elise Mertens/Aryna Sabalenka en Lucie Hradecka/Andreja Klepac.

Schuurs speelde begin dit jaar vier toernooien samen met haar Tsjechische dubbelpartner Peschke, maar sinds de coronapandemie niet meer. Het duo bereidt zich met het toernooi van Cincinnati voor op de US Open, die op dezelfde locatie maandag van start gaat.