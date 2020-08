Tennisster Schuurs met Peschke in kwartfinales in New York

Demi Schuurs en haar Tsjechische dubbelpartner Kveta Peschke hebben de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis in New York wordt gespeeld. Het als derde geplaatste duo was in twee sets te sterk voor Ekaterina Alexandrova/Vera Zvonareva uit Rusland: 6-2 7-6 (5). In de kwartfinales wacht het Australische koppel Ellen Perez/Storm Sanders.

Schuurs (27) en Peschke (45) zijn in voorbereiding op de US Open, die op dezelfde locatie maandag van start gaat. Het tweetal heeft vanwege de coronacrisis in de afgelopen periode niet gezamenlijk kunnen oefenen. De dubbelspecialisten hadden elkaar voor het begin van het toernooi van Cincinnati maandenlang niet gezien. “We hebben dus nog geen wedstrijdritme”, liet Schuurs onlangs weten.