Titelverdediger Medvedev strandt in tennistoernooi Cincinnati

Tennisser Daniil Medvedev is uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Cincinnati. De Russische titelverdediger verloor in New York, waar het toernooi dit jaar wordt gespeeld, van de Spanjaard Roberto Bautista Agut in drie sets: 1-6 7-5 6-3.

Medvedev, die zijn eerste toernooi speelt sinds de coronapauze, begon nog goed aan de partij en pakte de eerste set overtuigend. In de tweede set werd hem een break op 6-5 fataal. In de derde set verloor de Rus twee keer zijn opslagbeurt. Eén keer kon hij dat nog goedmaken, op 5-3 serveerde Bautista de partij echter uit.

De als achtste geplaatste Spanjaard treft in de halve finale de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic en de Duitser Jan-Lennard Struff.