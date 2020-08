Tourkaravaan fors uitgedund door coronamaatregelen

Het aantal renners is gelijk aan vorig jaar, maar verder is dit jaar alles minder in de Tour de France. Fabrice Tiano, baas van het perscentrum, schat het aantal geaccrediteerden – normaal zo’n 5000 personen – 25 tot 30 procent lager dan in de editie van vorig jaar. Die was gewoon in juli, corona bestond nog niet.

“Het zal kalmer zijn. Dat is zeker”, vertelt Tiano, enkele uren nadat de deuren van het perscentrum van de Tour in het congrescentrum Nice Acropolis voor het eerst zijn geopend. Als voorbeeld noemt hij de reclamekaravaan: normaal goed voor zo’n 160 voertuigen, nu niet meer dan honderd. “En sponsors nemen nu bijvoorbeeld twee gasten mee in plaats van drie. TV-teams doen veel meer thuis in plaats van met een grote equipe af te reizen.”

De huidige coronastatus van Nice, in Nederland deze week voorzien van het stempel code oranje – beter niet afreizen – speelt zelfs op de korte termijn een rol. “Er haken nu nog journalisten af omdat ze bij terugkeer in quarantaine moeten. Het zal in de volgerskaravaan een andere Tour worden”, denkt Tiano, die ook niet kan voorzien hoezeer de besmettingsdreiging de wielerkoers de komende drie weken zal beïnvloeden. “Het kan hier morgen zo maar code rood worden. Wat dat tot gevolg heeft? We weten het niet.”

In de perszaal is het woensdag nog rustig. De eerste persconferenties – via een videoverbinding – zijn achter de rug. Donderdag zijn de renners van Jumbo-Visma aan de beurt. Ook Tom Dumoulin en Primoz Roglic – twee favorieten voor de eindzege – zullen slechts via de camera op afstand vragen beantwoorden. De ploegen zitten in een andere ‘bubbel’. Voor de schrijvende pers zal het na de etappes letterlijk hengelen worden naar quotes. De organisatie adviseert de schrijvende journalisten een lange selfiestick te gebruiken om de antwoorden van de renner op afstand met de mobiele telefoon op te vangen: dat mag één verslaggever per land zijn, die de tekst moet delen met zijn collega’s.