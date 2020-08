Voormalig voetballer Ronaldinho is terug in Brazilië

De voormalige Braziliaanse stervoetballer Ronaldinho en zijn broer zijn terug in Brazilië. Een privéjet bracht de broers, die meer dan vijf maanden in detentie hebben gezeten in Paraguay, terug van de hoofdstad Asunción en landde dinsdagavond in Rio de Janeiro.

Een rechter in Paraguay had een dag eerder de weg vrijgemaakt voor de terugkeer naar het vaderland van de voetballer. Hij ging akkoord met het verzoek van de officier van justitie tot vrijlating van het duo en sloot de rechtszaak officieel af.

De voormalige baltovenaar van onder meer Paris Saint-Germain, FC Barcelona en AC Milan werd in maart kort na zijn aankomst in Paraguay met zijn broer aangehouden. Het duo zou met valse identiteitsdocumenten het land zijn binnengekomen. Het tweetal moest ruim een maand in de cel doorbrengen en verbleef sinds begin april na het betalen van een borgsom van 1,6 miljoen dollar (circa 1,47 miljoen euro) onder huisarrest in een vrijwel verlaten hotel.