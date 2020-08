Darter Van Gerwen verliest opnieuw

Darter Michael van Gerwen heeft in de Premier League opnieuw verloren. Deze keer was Gary Anderson in Milton Keynes te sterk voor de Nederlandse titelverdediger, 7-4. Een dag eerder won ook Glen Durrant al van Van Gerwen.

Van Gerwen was de speciale zesdaagse van Premier League-wedstrijden nog wel goed begonnen dinsdag met een zege op Rob Cross. De Brabander is inmiddels afgezakt naar de vierde plaats.

Jermaine Wattimena, die als challenger en debutant eenmalig mocht meedoen aan het evenement, verloor kansloos van Gerwyn Price, 7-0.

De Premier League of Darts was 6 van de 17 speelronden onderweg toen de competitie door het coronavirus werd onderbroken. In de nieuwe opzet worden nu tot en met 30 augustus 6 opeenvolgende speelronden achter gesloten deuren gehouden.