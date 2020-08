Echte Tour duurt drie weken voor Dumoulin en Roglic

Het scenario dat de Tour de France voortijdig wordt afgebroken vanwege nieuwe coronamaatregelen heeft geen invloed op de tactiek van Jumbo-Visma. Dat zeiden de betrokkenen, de kopmannen Tom Dumoulin en Primoz Roglic, donderdag in Nice tijdens de persconferentie. De journalisten mochten twee dagen voor de Tourstart via een videoverbinding hun vragen stellen.

“Er is geen sprake van een plan om vroeg de leiding te nemen voor het geval de koers wordt stopgezet”, vertelde Dumoulin, die zaterdag aan zijn eerste grote ronde begint sinds de Giro van vorig jaar. “Een winnaar na anderhalve week is geen echte Tourwinnaar, maar een winnaar van een koers van tien dagen. Dat is anders. We bereiden ons voor op een grote ronde. We willen een grote ronde winnen. Dat is alles wat telt.”

Roglic, voor velen de topfavoriet, zei zich er niet mee bezig te houden. “Ik ben blij dat we weer fietsen. Er kan altijd wat gebeuren, maar daar hebben we geen controle over. Voor ons is de Tour een wedstrijd over drie weken. De finish is in Parijs.”

Merijn Zeeman, sportief directeur van de Nederlandse wielerploeg, denkt niet dat de dreiging van een voortijdig einde de koers be├»nvloedt. “Onze tactiek is er in ieder geval niet op aangepast. We willen scherp zijn vanaf het begin. Dat was altijd al het plan. Vergeet ook niet dat we alweer een maand koersen. Het is goed gegaan en ik verwacht dat het hier ook goed gaat.”