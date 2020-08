FIFA: 28 levenslange schorsingen sinds 2017

De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA heeft sinds 2017 in totaal 56 straffen opgelegd aan voetbalofficials. In de helft daarvan, 28 om precies te zijn, ging het om een levenslange schorsing. Dat staat in een overzicht van de FIFA. In verreweg de meeste gevallen is de straf opgelegd wegens corruptie en omkoping.

Zes veroordeelden waren leden van het uitvoerend comité van de FIFA, het hoogste bestuursorgaan binnen de bond. Onder de bobo’s die zijn gestraft zaten 29 voorzitters van nationale voetbalbonden. Behalve schorsingen zijn er ook boetes uitgedeeld. Alles bij elkaar opgeteld, kwam de FIFA uit op een totaal bedrag aan boetes van omgerekend 21,3 miljoen euro in de periode na 1 juli 2017.