Golfer Justin Walters staat voorlopig aan de leiding na de eerste dag van de UK Championship in Sutton Coldfield. De Zuid-Afrikaan ging rond in slechts 64 slagen op de The Belfry.

Daan Huizing en Wil Besseling liepen een rondje van 72 slagen (+1). Niet alle spelers konden de eerste ronde voltooien, vanwege langdurige regen. Darius van Driel kwam slechts tot vier holes. met een birdie op zijn kaart.