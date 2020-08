Osaka wil vrijdag weer tennissen na protest tegen racisme

Tennisster Naomi Osaka wil haar halve finale tegen de Belgische Elise Mertens vrijdag alsnog spelen. “Als ik verloren heb, dan vind ik dat ook goed”, stelt ze. “Maar ik wil vrijdag gewoon in actie komen.”

Osaka weigerde haar halve finale woensdag te spelen, uit protest tegen het neerschieten van Jacob Blake in Wisconsin die afgelopen zondag door een politieagent van dichtbij in zijn rug werd geschoten. Het leidde tot een nieuwe golf aan protesten in de VS tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al na de dood van George Floyd.

Het tennistoernooi van Cincinnati besloot na de mededeling van Osaka het hele programma te verplaatsen. De banen van Flushing Meadows in New York, waar het Western & Southern Open vanwege het coronavirus wordt gespeeld, blijven donderdag leeg. Vrijdag wordt het toernooi hervat. Komende week start in New York de US Open.

Osaka baalt van het geweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten. “Meer nog dan een sporter ben ik een zwarte vrouw”, zegt ze. “En als zwarte vrouw heb ik het gevoel dat er nu veel belangrijker zaken zijn die direct aandacht nodig hebben dan mij te zien tennissen. Ik verwacht niet dat er meteen iets drastisch gaat veranderen als ik niet speel. Maar als ik een dialoog op gang kan brengen in een overwegend witte sport, dan zie ik dat als een stap in de goede richting.”

Osaka volgde met haar actie het voorbeeld van de basketballers van Milwaukee Bucks, afkomstig uit de staat Wisconsin. Zij weigerden in de play-offs van de NBA woensdag te spelen tegen Orlando Magic. Ook de andere twee duels in de NBA werden uitgesteld. Ook in de honkbalcompetitie MLB en de voetbalcompetitie MLS werden wedstrijden afgelast, omdat clubs het voorbeeld van de Bucks volgden.