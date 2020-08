Sven Kramer opent eigen schaatsacademie in Thialf

Schaatser Sven Kramer heeft zijn eigen schaatsacademie opgezet. De 34-jarige Fries biedt in Thialf trainingen en clinics aan, om kinderen en ook volwassenen in contact brengen met de sport. “Door de milde winters hebben we steeds minder natuurijs. En daardoor komen steeds minder mensen in contact met de schaatssport”, zegt Kramer.

De viervoudig olympisch kampioen heeft daarom de Sven Kramer Academy opgezet. “Dit is een bijzondere dag”, zegt Kramer, die het project heeft opgezet met zijn oud-ploeggenoot Douwe de Vries, die dit jaar stopte met schaatsen. Zelf besloot Kramer door te gaan tot de Olympische Spelen van 2022 in Peking.

“Niets is mooier dan iets terug te geven aan de sport en aan de mensen. Het is niet de doelstelling om hier de allergrootste kampioenen te maken, het gaat om plezier maken, ongedwongen kunnen sporten en in aanraking komen met de sport”, zegt Kramer. Scholen kunnen met hun leerlingen een lesprogramma volgen op de Sven Kramer Academy, die start in de Friese schaatstempel Thialf. “Maar wie weet gaan we in de toekomst naar nog veel meer ijsbanen.”