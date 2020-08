Tennisster Rus start US Open tegen Amerikaanse Li

Tennisster Arantxa Rus is in de eerste ronde van de US Open gekoppeld aan de Amerikaanse Ann Li. Dat heeft loting uitgewezen.

Rus is de enige Nederlandse deelneemster aan de grandslam in New York, die maandag van start gaat. Kiki Bertens doet niet mee vanwege de coronacrisis, net als veel andere toptennissers.

Rus is de nummer 72 van de wereldranglijst. Li staat op de 133e positie van de mondiale tennisladder. De winnaar van de partij stuit op de Amerikaanse Alison Riske of Tatjana Maria uit Duitsland.

Novak Djokovic, de nummer een van de plaatsingslijst van de mannen, opent zijn titelrace tegen de Bosniër Damir Džumhur. Bij de vrouwen is de Tsjechische Karolina Plískova als eerste geplaatst. Zij speelt in de eerste ronde tegen Anhelina Kalinina uit Oekraïne.