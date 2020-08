Verstappen gelooft niet in sprookjes en ziet superieur Mercedes

Max Verstappen verwacht niet dat hij dit seizoen nog serieus om de wereldtitel kan strijden in de Formule 1. “Ik geloof niet in sprookjes, want we komen snelheid tekort”, zegt de kopman van Red Bull.

Verstappen staat tweede in het klassement, achter Lewis Hamilton en voor Valtteri Bottas die beiden in een snelle Mercedes racen. “Ik denk dat we nu al boven ons kunnen hebben gepresteerd”, zegt de Limburger op Verstappen.nl. “Mercedes is sneller en wij hebben maximaal gepresteerd, daar ben ik blij mee.”

Verstappen denkt niet dat Red Bull het verschil met Mercedes nog kan overbruggen in de laatste elf races van het seizoen. “Want je kan maar een beperkt aantal updates aan de auto doorvoeren en de Grands Prix volgen elkaar dit jaar enorm snel op. Je kan wel updates brengen, maar geen hele grote.”

Verstappen kijkt uit naar de Grote Prijs van België van zondag op zijn favoriete circuit van Spa-Francorchamps. “Het is jammer dat er geen fans rondom het circuit zijn, want zij creëerden hier altijd een geweldige sfeer”, zegt hij. “Toch is het fijn om hier te zijn. Het is een gave baan, met veel snelle bochten.”

“Wij zijn natuurlijk niet hier om tweede of derde te worden”, benadrukt Verstappen. “Wij willen als team voor het kampioenschap kunnen strijden. Maar we moeten accepteren dat we op dit moment niet in die situatie zitten. Op pure snelheid leggen we het af. We moeten het hebben van een mindere dag of pech voor Mercedes om te kunnen winnen. We hebben nog veel werk te doen.”

“Het zal lastig worden om Mercedes in België te verslaan”, voorspelt Verstappen. “Ze zijn erg dominant met hun auto en hele pakket. Maar ik geef natuurlijk niet op en ga mijn best doen. Zo ook ons team. We zullen blijven vechten en elke kans die we krijgen grijpen.”