Belgen sturen bus met fans Verstappen terug

De federale politie van België heeft naar eigen zeggen vrijdag in de omgeving van Spa-Francorchamps een bus uit Nederland teruggestuurd. Die zou vol hebben gezeten met fans van Max Verstappen, die in actie kwam in de vrije trainingen van de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps.

Vanwege de coronacrisis zijn fans echter niet welkom bij de Grote Prijs van België, waarvan zaterdag de kwalificatie en zondag de wedstrijd wordt verreden. Meerdere autosportliefhebbers waagden volgens de politie een poging in de buurt van het circuit te komen, sommigen ook te voet. Enkele mensen werden onderschept in de bosrijke omgeving en kregen een boete van 350 euro.

De afgelopen jaren bezochten Nederlandse fans massaal de Grote Prijs van België om Verstappen in actie te zien.