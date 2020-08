Bernal ziet voordeel in sterk blok Jumbo-Visma

Egan Bernal ontdekte de afgelopen weken de kracht van zijn concurrenten van Jumbo-Visma, die net als hij azen op de eindzege in de Tour de France. De Colombiaan van Ineos zag naar eigen zeggen Primoz Roglic “vliegen” en Tom Dumoulin “met de dag beter worden” in achtereenvolgens de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné. In die laatste koers haakte de Tourwinnaar van vorig jaar na drie etappes af met een pijnlijke rug. “Maar het gaat beter.”

“Roglic was de afgelopen wedstrijden de beste man in koers”, vertelde Bernal vrijdag tijdens de persconferentie van zijn ploeg – vanaf zaterdag Ineos-Grenadiers genaamd – die per videoverbinding plaatsvond. “Hij vloog en is zeker een van de kanshebbers in deze Tour. Dumoulin werd steeds beter. En ze hebben een sterke ploeg om zich heen. Nee, dat zie ik niet als een probleem. Het is niet alleen goed voor de wedstrijd, maar ook voor ons. Het voorkomt wellicht dat iedereen naar ons kijkt. We kunnen de verantwoordelijkheid in de koers delen.”