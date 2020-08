Darter Van Gerwen herpakt zich in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft na twee nederlagen op rij weer een overwinning geboekt in de Premier League. De nummer 1 van de wereld kwam tegen Nathan Aspinall met 4-1 achter te staan, maar knokte zich naar de winst: 8-6. De Engelsman liet in de laatste leg de kans liggen om een punt te pakken, waarna Van Gerwen de zege binnenhaalde door ‘tops’ (dubbel 20) uit te gooien.

Van Gerwen hervatte de Premier League na een maandenlange coronastop dinsdag in Milton Keynes met een zege van 7-2 op Rob Cross, maar hij verloor daarna van Glen Durrant (3-7) en Gary Anderson (4-7). ‘Mighty Mike’ wist op karakter een derde nederlaag op rij te voorkomen tegen Aspinall. De Brabander passeerde de Engelsman ook weer in het klassement.

“Ik verkeer niet in mijn beste vorm”, zei Van Gerwen bij RTL7. “Maar om me dan zo terug te knokken, geeft wel voldoening. Ik speel niet mijn beste spel, maar ik doe wel een paar goede dingen op het juiste moment.”

De darters spelen zes avonden achter elkaar in Milton Keynes. Komende week staan nog vier speelrondes op het programma in de Marshall Arena. De top 4 van het klassement plaatst zich voor de finaleronde in Londen.