Mollema en Porte verwachten een Tour met grote verschillen

De Tour de France wordt de komende weken geen spel van seconden. Dat denken Bauke Mollema en Richie Porte, de kopmannen van Trek-Segafredo. De Australiër noemt de laatste week een “dodenmars” naar Parijs. Zijn Nederlandse ploeggenoot, die aan zijn tiende Tour begint, ziet de problemen al in de eerste week opdoemen. “Het wordt al meteen heel zwaar, de tijdverschillen zullen dit jaar groot zijn.”

De routiniers – Porte is 35, twee jaar ouder dan Mollema – hebben er zin in. Mollema kwam sterk uit de wielerloze periode vanwege het coronavirus, van Porte is het altijd weer afwachten hoe hij presteert. “Mijn doel is mijn allerbeste niveau te halen de komende weken en aantonen dat ik met de beste renners mee kan”, vertelde de Groninger, via een videoverbinding verbonden met de perszaal in Nice. “Ik heb de best mogelijke voorbereiding gehad. Ik voelde me goed in de eerste koersen na de coronapauze en we gaan de komende weken zien wat er mogelijk is.”

Van een echte rolverdeling is geen sprake. “We moeten er in de bergritten het liefst met z’n tweeën bijzitten in de finale. Je kunt elkaar helpen. Jumbo, Ineos en nog een paar teams zullen er steeds met meer mannen zitten. Het is misschien wel een voorwaarde om mee te doen.”

“Het is niet aan ons om de wedstrijd te maken”, zei Porte. “Als je Jumbo of Ineos kunt volgen en de eerste weken uit de problemen blijft, kan er in de laatste week van alles gebeuren. Die is zo verschrikkelijk zwaar, het is een dodenmars op weg naar Parijs. Maar het begint al in de eerste week, er is geen dag dat je het rustig aan kunt doen. Het wordt misschien wel de zwaarste Tour die ik ooit heb gereden.”

En dat met tal van noodzakelijke coronarestricties. Mollema: “Het is geen verrassing dat er de afgelopen weken al wat positieve gevallen zijn geweest en het is niet het einde van de wereld dat er nog wel een paar volgen. Als je hier het strand oploopt en je test 500 tot 1000 mensen, dan zullen er ook een paar besmet zijn met corona zonder dat ze het weten. Het is wat het is. We moeten blij zijn dat we kunnen fietsen.”