Oranje als beloning voor Wijndal

Een jaar geleden dacht Owen Wijndal bij gebrek aan speeltijd aan een vertrek bij AZ. Hij greep echter zijn kans en als beloning mag hij zich komende week voor het eerst melden bij het Nederlands elftal. “Het is snel gegaan”, zei de 20-jarige linksback op het clubkanaal. “In het begin dacht ik erover na om misschien verder te zoeken dan AZ. Maar op een gegeven moment kreeg ik de kans en die heb ik gepakt. En ja, dan kan het snel gaan.”

Wijndal won de concurrentiestrijd met Thomas Ouwejan op de linksbackpositie. De Zaandammer, afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ, onderscheidde zich afgelopen seizoen als opkomende vleugelverdediger in het elftal van trainer Arne Slot. “Als je zo’n goed seizoen draait, kom je ook in beeld bij het Nederlands elftal. Hier droom je van als je klein bent en begint met voetballen. Dan zie je die jongens en denk je: daar wil ik ook staan. Binnenkort is het zo ver. Ik heb zin om met die jongens te trainen, van ze te leren en natuurlijk hoop ik om wedstrijden te spelen”, zegt Wijndal, die begin dit jaar al in de voorlopige selectie van Oranje zat.

Nu maakt hij voor het eerst deel uit van de groep. “De trainer belde me dat ik erbij zou zitten, maar ik moest het nog even voor me houden. Ik mocht het alleen aan mijn ouders vertellen. Ze waren blij en trots. Nu is het bekend”, aldus Wijndal, die zich samen met teamgenoot Marco Bizot maandag in Zeist mag melden.

Zijn maatjes Myron Boadu en Calvin Stengs vielen net als AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners af uit de voorselectie. Zij gaan naar Jong Oranje. “Ze zijn teleurgesteld, dat snap ik. Maar ze blijven ook hard werken om er de volgende keer wel bij te zitten. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik moet het nu zonder ze doen, maar dat komt wel goed.”