Raonic na vier jaar weer in finale masterstoernooi

De Canadese tennisser Milos Raonic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Cincinnati, dat wordt gespeeld in New York. De nummer 30 van de wereld versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets: 7-6 (5) 6-3. Eén break, in de vierde game van de tweede set, was voor Raonic genoeg om de partij naar zich toe te trekken.

Tsitsipas had eerder in de week met Kevin Anderson en John Isner al twee servicekanonnen verslagen op Flushing Meadows, maar de Griekse nummer 6 van de wereld kreeg geen grip op de harde opslagen van Raonic. De Canadees serveerde zo sterk dat Tsitsipas amper kansen kreeg.

De 29-jarige Raonic staat voor het eerst in vier jaar in de finale van een masterstoernooi. Hij verloor toen in Indian Wells van Novak Djokovic. Het is ook al ruim vier jaar geleden dat de Canadees voor het laatst een toernooi won, in Brisbane. Dat betekende zijn achtste ATP-titel. In de finale van het masterstoernooi van Cincinnati neemt Raonic het zaterdag op tegen Djokovic of Roberto Bautista Agut.