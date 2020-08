Spanning stijgt bij sprinter Bol

De spanning neemt toe, zegt Cees Bol, de sprinter van Sunweb die aan zijn tweede Tour de France begint. “Maar ik heb de zenuwen nog onder controle.” De 25-jarige Noord-Hollander moet zich, als het zaterdag op een massasprint uitdraait, in de strijd om de eerste gele trui mengen. Met het laatste klimmetje in de heuvels rond Nice op 40 kilometer voor de finish spreekt Bol van een reëel scenario.

De Tourploeg van Sunweb is gebouwd rond Bol en enkele vrijbuiters, een klassementsman ontbreekt. De ‘sprinttrein’ rond Bol werd een week geleden nog aangepast met de keuze voor de Deen Casper Pedersen, die alsnog de voorkeur kreeg boven de eerder aangewezen Duitser Jasha Sütterlin. “Lullig voor Jasha, maar ik ben er wel blij mee. Ik heb de beste ervaringen met Casper. Hij zal mij als laatste in stelling brengen. Daarvoor is Nikias (Arndt) er nog bij, terwijl ook Joris (Nieuwenhuis) en Tiesj (Benoot) een belangrijke rol zullen spelen. Nee, bij die keuze ben ik niet betrokken. Gelukkig, het is nooit leuk om iemand naar huis te sturen.”

Bol debuteerde vorig jaar in de Tour, op het laatste moment aangewezen omdat toenmalig ploeggenoot Tom Dumoulin niet fit bleek. Het was een kennismaking die eindigde na zestien etappes. De gevolgen van een val maakten verder rijden niet raadzaam. Het jaar begon goed met een ritzege in de Ronde van de Algarve en ereplaatsen in Parijs-Nice (4e en 5e). Na de lange coronapauze volgde alleen nog een optreden in Milaan-Sanremo: 137e. “Voor mij de eerste keer. Het ging op zich goed, al had ik niet mijn allerbeste dag ooit. Dat kwam vooral door de warmte en de lengte van de koers, denk ik. Maar ik heb mijn werk voor de ploeg kunnen doen en Michael (Matthews) werd er derde.”

Bol keerde daarna terug naar Alkmaar en trok voor een trainingsstage nog naar de Ardennen, waar hij eerder met de ploeg in een ‘bubbel’ had geleefd op hoogte in Oostenrijk. “Ik ben nu al weer twee keer getest op het coronavirus en zit nu weer helemaal afgesloten met de ploeg”, vertelt hij telefonisch in Nice. “Er zit hier geen andere ploeg in het hotel, maar dat is toeval. Het is wel anders dan anders. We lopen waar mogelijk met een mondkapje op, dat alleen aan tafel afgaat. Zelfs tijdens de massage houden we hem op. Omdat iedereen het doet geeft het wel een gevoel van veiligheid.”

De afgelopen dagen werden de eerste twee ritten, in en rond Nice, verkend. Er liggen kansen zaterdag. “Sommige stukken vielen me tegen, andere waren juist minder lastig dan ik verwachtte. Maar met de laatste klim zo’n 40 kilometer voor de finish is het scenario dat het op een sprint uitdraait goed mogelijk.”