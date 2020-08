Tennisster Schuurs naar dubbelfinale Cincinnati

Tennisster Demi Schuurs heeft met haar Tsjechische dubbelpartner Kveta Peschke de finale bereikt van het WTA-toernooi van Cincinnati. Het als derde geplaatste duo was binnen een uur klaar met Lucie Hradecka, landgenote van Peschke, en de Sloveense Andreja Klepac: 6-2 6-1.

Schuurs en Peschke stonden in vier partijen in New York pas één set af. De 27-jarige Limburgse vormt sinds begin dit jaar een dubbelkoppel met de 45-jarige Tsjechische. Tot aan de maandenlange coronastop hadden ze weinig succes. Zo bleven Schuurs en Peschke op de Australian Open al in de tweede ronde steken.

De Nederlandse dubbelspecialiste kan zaterdag in New York, waar het toernooi van Cincinnati wordt gespeeld, haar elfde dubbeltitel op de WTA Tour veroveren. Volgende week begint op hetzelfde complex de US Open.