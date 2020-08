Verstappen de snelste in tweede training Spa-Francorchamps

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van België de beste tijd op de klokken gezet. De Limburgse coureur van Red Bull troefde de sneller geachte Mercedessen af op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij noteerde 1.43,744 in zijn snelste ronde en was een fractie sneller dan Daniel Ricciardo van Renault en wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes.

Valtteri Bottas kwam in zijn Mercedes in de tweede sessie tot de zesde tijd. Hij was ook nog langzamer dan Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Albon reed de vierde tijd.

Verstappen kan met vertrouwen de kwalificatie op zaterdag in, want zijn bolide lijkt sneller dan gedacht op het bochtige en glooiende circuit van Spa. Hij was 0,048 seconde sneller dan Ricciardo, die een verrassend sterk rondje uit zijn Renault perste. Hamilton liet wel wat foutjes zien tijdens de rondjes waarin hij voluit ging; hij gaf met zijn beste tijd 0,096 seconde toe op Verstappen.