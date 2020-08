Verstappen nipt achter Mercedessen in vrije training

Max Verstappen heeft een bemoedigende eerste vrije training afgewerkt voor de Grote Prijs van België. De coureur van Red Bull was weliswaar minder snel dan de twee coureurs van Mercedes, maar het verschil was minimaal, minder dan een tiende van een seconde.

Valtteri Bottas vierde zijn 31e verjaardag met de beste tijd in de sessie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Fin noteerde in droog weer 1.44,493 in zijn Mercedes. Regerend wereldkampioen en klassementsleider Lewis Hamilton gaf 0,069 seconde toe op zijn teamgenoot. Verstappen was slechts 0,081 seconde langzamer dan Bottas.

Verstappen zoekt in België revanche voor zijn mislukte optreden van een jaar geleden, toen hij in de race al in de eerste ronde uitviel. De Limburger staat momenteel tweede in het kampioenschap achter Hamilton.

Sergio Pérez en Lance Stroll waren ook snel in hun bolide van Racing Point. De Mexicaan Pérez klokte de vierde tijd, 0,136 seconden achter Bottas. De Canadees Stroll was 0,375 seconde langzamer dan de snelste man.

De Ferrari’s hadden duidelijk moeite om de snelheid te vinden, getuige de veertiende tijd van Charles Leclerc en de vijftiende van Sebastian Vettel. Het Ferrari-duo gaf een dikke seconde toe op de Mercedessen.