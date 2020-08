Wielrenner Démare blijft maar winnen

De Franse wielrenner Arnaud Démare blijft maar winnen. De renner van Groupama-FDJ was vrijdag ook de beste in de tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes. Net als een dag eerder zegevierde Démare in de massasprint.

De etappe tussen Royan en Echiré ging over 186,3 kilometer. Een groepje avonturiers redde het niet, waarna Démare in de sprint het werk van zijn ploeggenoten afmaakte. De Spanjaard Ivan Garcia Cortina eindigde als tweede, de Duitser Alexander Krieger werd derde.

De 29-jarige Fransman won begin deze maand Milaan-Turijn. Hij boekte daarna twee etappezeges in de Ronde van Wallonië en schreef daarin ook het eindklassement op zijn naam. De Fransman pakte zondag de nationale titel op weg en woensdag sprintte hij naar het zilver in de wegwedstrijd bij de EK in Plouay.