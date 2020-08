Atleet Foppen pakt goud op 5000 meter en mikt op dubbel

Mike Foppen heeft bij de NK atletiek in Utrecht zijn favorietenrol waargemaakt op de 5000 meter. De 23-jarige atleet uit Nijmegen, die eerder deze maand in Monaco het Nederlands record op deze afstand evenaarde met een tijd van 13.13,06, bleef de concurrentie overtuigend de baas en veroverde het goud in een prima 13.36,37. Zijn trainingsmaat Frank Futselaar arriveerde 3 seconden later als tweede (13.39,39), Stan Niesten liep naar het brons (13.45,36).

Foppen liep vier uur voor de finale van de 5000 meter de series van de 1500 meter en plaatste zich op die afstand voor de finale. Zondag mikt hij op nog een gouden medaille. “We hebben door de coronacrisis heel lang niks kunnen doen, dus ik zo blij dat we weer kunnen racen. Ik ben fit, in vorm en voel me goed. Dus waarom zou ik de dubbel niet proberen?’’, zei hij kort na het behalen van zijn eerste titel.

Hij voelde in de finale van de 5000 meter wel de inspanning van eerder op de dag. “Frank hield vanaf de start het tempo hoog, dus makkelijk ging het niet. Toch kon ik met nog 2 kilometer te gaan versnellen en de race controleren.’’