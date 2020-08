Bol grijpt net naast ritzege in Tour, Kristoff wint

Cees Bol heeft zaterdag net naast de ritwinst gegrepen in de eerste etappe van de Tour de France. De Noord-Hollander van Sunweb leidde de sprint op de Promenade des Anglais in Nice maar zag de Noor Alexander Kristoff en de Deense wereldkampioen Mads Pedersen in de laatste meters nog passeren. Voor Kristoff, de renner van UAE-Team Emirates, was het de vierde ritzege in de Tour in zijn loopbaan.

De rit eindigde later dan gepland omdat de renners na tal van valpartijen op gevaarlijke stukken in de heuvels boven Nice enige tijd de benen stil hielden. Eenmaal uit die streek ging het snel richting Nice met de sprintploegen voorop.

Al kort na de officiële start gingen drie renners op avontuur: de Zwitser Michael Schär en de Fransen Cyril Gautier en Fabien Grellier. Bij de eerste finishpassage in Nice had het drietal een voorsprong van 2.40 op het peloton. Sprinter Sam Bennett, een van de kanshebbers voor de ritzege, was al onderuit gegaan. Het was inmiddels gaan regenen. De Ier zat snel weer op de fiets. Pavel Sivakov had later meer moeite om na een val weer aan te sluiten, een tegenvaller voor Ineos-Grenadiers waar de Rus een belangrijke rol heeft.

De valpartijen van Bennett en Sivakov waren een voorbode voor meer ellende. De een na de andere renner gleed onderuit, terwijl de vluchters inmiddels waren ingerekend. Het peloton besloot het op initiatief van Jumbo-Visma-renner Tony Martin even rustig aan te doen om meer valpartijen te voorkomen. Astana was het eerste team dat de status quo doorbrak. Vrijwel meteen vloog kopman Miguel Ángel López uit de bocht, waarna ook het Kazachse team maar weer besloot risico’s te vermijden. Het leidde tot de terugkeer van achteruit van achterblijvers als Caleb Ewan en Europees kampioen Giacomo Nizzolo. George Bennett, de Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma, ging desondanks ook nog onderuit. Ook hij kon verder.

Ook op 3 kilometer voor de streep, net binnen de zone waar tijdverschillen niet meer tellen, was er nog een massale valpartij met onder meer de Franse Tourfavoriet Thibaut Pinot als slachtoffer. De sprinters waren al door en Bol kon net niet voor een stunt zorgen.

Zondag kent ook de tweede etappe start en finish in Nice. Dan is het parcours een stuk zwaarder met onder meer twee beklimmingen van de eerste categorie.