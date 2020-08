Bora en hansgrohe blijven sponsor wielerteam tot zeker eind 2024

Sponsoren Bora en hansgrohe blijven nog zeker tot 2024 verbonden aan het wielerteam van manager Ralph Denk uit de WorldTour. Dat hebben de ploeg en beide sponsoren vlak voor de start van de Tour de France in Nice bekendgemaakt.

“Het maakt me trots verder te kunnen werken met de steun van onze twee belangrijkste sponsors. We hebben samen al veel bereikt in een kort tijdspanne”, reageert manager Denk die aangaf dat het zijn grote droom is om de Tour de France en de WorldTour met de ploeg te winnen.

De ploeg start in de Ronde van Frankrijk met drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, klassementsrenner Emmanuel Buchmann en Maximilian Schachmann als speerpunten.

“Om het systeem aan beide kanten draaiend te houden, is een langetermijnplanning nodig”, meldt sponsor Bora. “Vooral nu dit belangrijker is dan ooit. Daarom hebben we besloten om ons engagement als sponsor vroegtijdig te verlengen tot eind 2024. Hierdoor kan het team zich consequent verder blijven ontwikkelen.”