Comenentia slingert kogel naar Nederlandse titel

Denzel Comenentia heeft bij de NK atletiek in Utrecht het eerste goud veroverd. Hij won op atletiekbaan Maarschalkerweerd het kogelslingeren met een afstand van 70,53 meter. Die afstand haalde hij al in zijn eerste poging. De overige vijf beurten mislukten.

De NK atletiek vinden plaats zonder publiek en met inachtneming van hygiƫne- en afstandsvoorschriften vanwege het coronavirus. Vrijwel de gehele Nederlandse top is aanwezig; veel atleten hunkeren naar wedstrijden in een seizoen dat door corona pas deze maand goed op gang is gekomen.

Door de afgelasting van de EK in Parijs en het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio naar 2021 kunnen er op de NK geen limieten worden gelopen.