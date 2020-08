Dumoulin blij van start in ‘rare’ Tour

Er wordt gefietst, maar de Tour de France is dit jaar anders dan anders. In Nice, waar zaterdagmiddag de eerste etappe begon, stond het publiek niet rijen dik om de renners uit te zwaaien. Dat was niet omdat het peloton later op de dag zou terugkeren voor de finish. Aan de oproep van de autoriteiten om vanwege de oplopende coronabesmettingen zo veel mogelijk thuis te blijven leek door velen gehoor te zijn gegeven. Bovendien was het aantal buitenlandse wielerfans in Nice een fractie van wat zich normaal bij een Grand Départ meldt.

“Het is gewoon raar”, constateerde Tom Dumoulin al voor de start bij de NOS. Achter een dranghek mocht hij een verslaggever met een hengelmicofoon te woord staan. Bij de teambus, normaal een gekrioel van geïnteresseerden, bleef het rustig met alleen wat nieuwsgierige fans achter de hekken. De Tourrenners bevinden zich in een ‘bubbel’, het virus moet buiten worden gelaten.

“Het is niet anders”, zei Dumoulin, een van de twee kopmannen van Jumbo-Visma. “We zijn met zijn allen heel blij dat er gewoon gekoerst kan worden. Dat had ik in april niet verwacht. De besmettingen lopen weer op, maar wij hebben onze bubbel goed voor elkaar. Het is nooit 100 procent veilig, maar mooi dat het lijkt te gaan lukken.”

Een bezoek aan de Tour wordt de komende drie weken ontmoedigd, met name met maatregelen in de bergen waar het veel rustiger zal zijn dan gewoonlijk. Dumoulin: “Het is anders, ik heb ook niet dat zomerse gevoel dat bij de Tour hoort. En veel publiek is stressvol, maar maakt ook veel los. Daar zal nu geen sprake van zijn.”

Zijn ploeggenoot Wout van Aert liet zich op verzoek ook in de mixed zone zien, de enige plek waar een zeer beperkt contact tussen renners en journalisten mogelijk is. “Het zal nu eindelijk over de koers gaan”, verzuchtte de Belg. “Het is anders voor ons, maar als we gestart zijn, gaat het normaal voelen. Het zijn speciale omstandigheden, maar nu gaan we naar het sportieve kijken.”

Marianne Vos, voorafgaand aan de eerste rit tweede in La Course, hield een vreemd gevoel over aan haar optreden in Nice. “De Tour is nog steeds heel groots, maar wel leeg groots”, had ze geconstateerd. “Voor ons zit het er al weer op, maar de Tour moet nog beginnen. Ik hoop dat ze het einde halen.”