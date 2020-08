Dumoulin neemt jury niets kwalijk

Het was ‘tricky’, vond ook Tom Dumoulin. De eerste etappe van de Tour de France voltrok zich onder buitengewoon lastige omstandigheden. “Het had hier vier maanden niet geregend ofzo. Overal lag olie op de weg, het was spekglad”, keek de Limburger van Jumbo-Visma terug op de door de Noor Alexander Kristoff gewonnen openingsrit. De jury nam Dumoulin niets kwalijk. “Zij voelen vanuit de volgwagen ook niet hoe glad het is.”

Dumoulin was mild in zijn oordeel, in tegenstelling bijvoorbeeld tot zijn ploeggenoot Robert Gesink die de schuld van de vele valpartijen bij de internationale wielrenunie UCI legde. Ze hadden moeten ingrijpen, oordeelde de Achterhoeker. Maar Dumoulin vond dat te zwaar aangezet. “Het was tricky voor een eerste etappe van een grote ronde. Maar over de limiet? Nee, hier kun je weinig aan doen. We rijden vaak genoeg in de regen. Het is altijd oppassen. Maar zo extreem als vandaag of niet, dat kan de jury ook niet zien.”

Het was Dumoulins ploeggenoot Tony Martin die het peloton tot kalmte maande. “Met deze omstandigheden moeten wij als renners zo goed mogelijk omgaan. Uiteindelijk is er nog behoorlijk wat geglibberd en gegleden.” De renners van Astana hielden zich aanvankelijk niet aan de afspraak, tot hun kopman Miguel Ángel López zelf onderuit ging. “Lekker voor ze, je snapt het niet”, mopperde Dumoulin.