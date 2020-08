Florant neemt afscheid met tiende titel hinkstapspringen

Fabian Florant heeft bij de NK atletiek in Utrecht voor de tiende keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd bij het hinkstapspringen. Het was meteen zijn laatste, want de 37-jarige kondigde na het behalen van het goud zijn afscheid aan.

Florant was in 2016 de eerste Nederlander die op het hinkstapspringen meedeed aan de Olympische Spelen. Hij strandde in Rio in de kwalificaties. De op Dominica geboren atleet wist ook zeven keer de Nederlandse titel indoor op het springonderdeel te bemachtigen. Hij is tevens houder van het Nederlands record met 16,92 meter.

Aan die afstand kwam hij bij lange na niet op atletiekbaan Maarschalkerweerd, niettemin was zijn sprong van 14,94 meter goed voor goud. Het was meteen zijn enige sprong, want “pijntjes’’ weerhielden hem van meer pogingen.

Meerkampster Anouk Vetter prolongeerde haar titel bij het verspringen. De voormalig Europees kampioene op de zevenkamp landde in haar vijfde poging na 6,24 meter.