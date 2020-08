In Toscane voor de eerste keer dit seizoen fans bij F1-race

Bij de Grote Prijs van Toscane voor Formule 1-wagens op 13 september zijn voor de eerste keer dit seizoen fans welkom. Bijna 3000 bezoekers mogen de race op het circuit van Mugello, in de buurt van Florence, bijwonen. De Grote Prijs van Italië een week eerder in Monza dient nog wel achter gesloten deuren plaats te vinden vanwege het strikte coronaprotocol.

Voor de GP op Mugello zijn in totaal 2000 tickets in de vrije verkoop beschikbaar. Vanaf 1 september kunnen de fel begeerde toegangskaarten worden aangeschaft. De andere 880 plaatsbewijzen zijn bestemd voor leden van de Ferrari-fanclub. De befaamde Italiaanse renstal begint op Mugello aan de duizendste race in de Formule 1-discipline.

Op het circuit van Mugello is nog nooit een F1-race gereden. De baan is vooral bekend van de motorraces in de MotoGP.