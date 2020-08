Kristoff verbaast zichzelf met geel

Het was niet zijn eerste ritzege in de Tour de France na dagsuccessen in 2014 (2) en 2018. Maar zaterdag leverde het Alexander Kristoff in Nice zelfs zijn eerste gele trui op. “Ik ben 33 jaar en heb vier kinderen. En desondanks blijf ik winnen in de grootste wielerkoers op aarde”, sprak de Noor van UAE-Team Emirates, die in de sprint de Deen Mads Pedersen en de Nederlander Cees Bol was voorgebleven.

“Ik ben trots, dit kon niet beter. Ik ben best verrast dat ik hier win, al wist ik dat het mogelijk was. Maar in het algemeen verlies je veel vaker dan dat je wint. Ik ga er van genieten”, vertelde Kristoff, die ook de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo op zijn erelijst heeft staan.” BIj zijn ploeg staat hij er alleen voor. “We hebben vooral klimmers mee. Ik ben er om te sprinten en om mijn vorm op te bouwen voor de klassiekers. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn dit najaar mijn hoofddoelen.”

“Ik wist dat ik het hier alleen moet doen en weet dat Peter Sagan dat ook heel goed kan. Ik koos zijn wiel maar raakte hem kwijt.” Kristoff sprong in het wiel van Bol. “Ik zag dat hij iets te vroeg aanging en zo werd hij een mooie ‘lead-out’ voor mij. Het gevoel in de trainingen was al goed en dat wordt hier bevestigd. Dit geeft vertrouwen dat er nog meer mogelijk is. De groene trui? Ik weet het niet. Ik ben twee keer tweede geweest in het puntenklassement maar altijd op ruime afstand van Sagan.”