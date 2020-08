Motorcoureur Van der Mark vijfde in Aragón

Motorcoureur Michael van der Mark heeft in de eerste race dit weekeinde in Aragón uit het WK Superbike genoegen moeten nemen met de vijfde plek. De Zuid-Hollander ging op het circuit Motorland Aragón als achtste van start en kwam als vijfde over de finish. Eerder deze maand eindigde de Yamaha-rijder twee keer als derde in Portugal.

De Brit Scott Redding won de race in Aragón met een minieme marge op Welshman Chaz Davies. Jonathan Rea, eveneens uit Groot-Brittannië, finishte als derde, op ruim 2 seconden van de winnaar. Van der Mark gaf ruim 8 seconden toe op Redding.

In het WK-klassement leidt Redding met 157 punten, gevolgd door Rea met 152 punten. Van der Mark bezet met 93 punten de vijfde plek. Zondag volgt de tweede race in Aragón.