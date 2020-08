Osaka trekt zich terug voor tennisfinale, Azarenka wint in NY

Tennisster Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati, dat in New York wordt afgewerkt. De als vierde geplaatste tennisster meldde zich een paar uur voor het het begin van de eindstrijd af wegens een dijbeenblessure. Daardoor schreef de Wit-Russische Victoria Azarenka zaterdag zonder te spelen het evenement op haar naam.

“Het spijt me dat ik niet in actie kan komen”, liet Osaka weten. “Ik ben vrijdag geblesseerd geraakt in de tiebreak van de tweede set tegen Elise Mertens. Ik hoopte dat ik daarvan een dag later alweer hersteld zou zijn, maar helaas is dat niet het geval.”

Het is onduidelijk of Osaka bij de US Open, die komende week op dezelfde locatie in New York begint, wel kan aantreden. De nummer 10 van de wereldranglijst dient in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag op de baan te verschijnen voor haar partij in de eerste ronde tegen haar landgenote Misaki Doi.

Vooral door toedoen van Osaka, die de US Open in 2018 won, werd het toernooi van Cincinnati afgelopen donderdag op Flushing Meadows stilgelegd. Uit boosheid over het aanhoudende politiegeweld in de Verenigde Staten weigerde de Japanse aan te treden in de halve finales. De 22-jarige Osaka wilde met haar protestactie onder meer een dialoog op gang brengen. Ze verscheen vrijdag alsnog op de baan en versloeg Mertens in iets meer dan 2 uur. Dat duel leverde haar echter wel een dijbeenblessure op, die haar wellicht bij de US Open ook kan opbreken.