Tennisser Djokovic blijft ongeslagen in 2020

Tennisser Novak Djokovic heeft ook zijn 22e partij op de ATP Tour van dit jaar in winst omgezet. De nummer 1 van de wereld moest daar op het masterstoernooi van Cincinnati wel heel diep voor gaan tegen Roberto Bautista Agut, de Spanjaard die hem vorig jaar twee keer had verslagen op hardcourt.

De eerste set ging met 6-4 naar Bautista Agut, de tweede met dezelfde cijfers naar Djokovic. De 33-jarige Serviër gaf in de beslissende set een voorsprong van 5-2 uit handen en Bautista Agut mocht op 6-5 serveren voor de wedstrijd. Djokovic sleept er echter een tiebreak uit en daarin stond hij geen enkel punt af: 7-6 (0). De partij duurde ruim 3 uur.

De Serviër won begin dit jaar, voordat de coronacrisis losbarstte, met Servië de ATP Cup. Hij schreef vervolgens de Australian Open en het toernooi van Dubai op zijn naam.

Hoewel Djokovic met nekklachten kampt, iets waar hij ook tijdens de partij tegen Bautista Agut aan werd behandeld, is hij nog steeds onverslaanbaar. De mondiale nummer 1 neemt het zaterdag in de finale op tegen Milos Raonic. De Canadees versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets: 7-6 (5) 6-3. Het ATP-toernooi van Cincinnati wordt vanwege het coronavirus gespeeld in New York, op hetzelfde complex waar komende week de US Open begint.