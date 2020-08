Tour de France 2020 is gestart in Nice

Het wielerpeloton is zaterdag om 14.00 uur vertrokken vanuit Nice voor de eerste etappe van de Tour de France. Dat gebeurde vanwege de coronapandemie twee maanden later dan gepland. De dreiging op besmettingen met het longvirus is inmiddels in delen van Frankrijk, waaronder de regio rond Nice, weer opgelaaid. Desondanks hebben 176 renners zich in gang gezet, vergezeld van een strikt coronaprotocol dat het virus buiten de deur moet houden.

De eerste rit met start en finish in Nice kent onderweg twee beklimmingen waar punten voor de bergtrui te verdienen zijn, beide keren op de Côte de Rimiez. In de laatste 40 kilometer gaat het vanuit de heuvels naar beneden richting de Promenade des Anglais waar tegen zessen wordt gesprint om de eerste gele trui.