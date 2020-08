Tour de France dan toch van start in Nice

Met de dreiging van coronagevallen zo veel mogelijk uitgesloten gaat de Tour de France zaterdag alsnog van start. Twee maanden later dan gepland door het wereldwijd verspreide virus en met tal van maatregelen vertrekt het peloton vanaf de Place Masséna in Nice. Het is een rit over 156 kilometer waarin twee keer de Côte de Rimiez moet worden beklommen, een helling van de derde categorie. Het lijkt, net als vorig jaar in Brussel, een kans voor de sprinters om de eerste gele trui te veroveren.

Wanneer de renners om 14.00 worden weggeschoten, zijn de vrouwen al klaar. De zevende editie van La Course, de vrouwenwedstrijd bij de Tour, wordt dit jaar op de openingsdag verreden. Ook de vrouwen, die in totaal 96 kilometer afleggen, passeren twee keer de Côte de Rimiez. Het is de vraag of die helling zwaar genoeg is voor wereld- en Europees kampioene Annemiek van Vleuten om het verschil te maken. Marianne Vos kan in Nice de wedstrijd voor de derde keer winnen.

De finish van de mannen wordt verwacht tegen 18.00 uur.