Tourpeloton doet het kalm aan na tal van valpartijen

Het peloton in de eerste etappe van de Tour de France heeft zaterdag de snelheid aangepast aan de omstandigheden. Het regende hard in de heuvels boven Nice waardoor er tal van valpartijen ontstonden. Op initiatief van de Duitser Tony Martin van Jumbo-Visma werd daarop besloten het rustig aan te doen tot de heuvelzone achter de rug was.

Astana hield zich aanvankelijk niet aan de afspraak, tot kopman Miguel Ángel López zelf de bocht uitvloog. Door het tragere tempo konden tal van achterblijvers terugkomen. Onder hen de sprinters Caleb Ewan en Giacomo Nizzolo, twee favorieten voor de ritzege in Nice, waar pas na 18.00 uur wordt gefinisht. Desondanks ging de Nieuw-Zeelander George Bennett, ploeggenoot van Martin, onderuit. Net als López stapte hij wel weer op de fiets.