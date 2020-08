Trump: NBA-protesten zullen het basketbal kapotmaken

President Donald Trump heeft opnieuw uitgehaald naar de basketballers in de profcompetitie NBA. De protesten van de clubs in de NBA die hij een dag eerder al politieke organisaties noemde, zullen de sport geen goed doen, denkt hij.

“Ik denk dat wat zij doen voor de NBA het basketbal kapot zal maken”, zei hij tegen de media. “Het bedreigt de NBA.”

De basketballers in de NBA schortten hun wedstrijden voor drie dagen op in een protest tegen het neerschieten van de zwarte man Jacob Blake door de politie in Kenosha in de staat Wisconsin. De spelers en de NBA hebben al laten weten dat ze zaterdag hun wedstrijden hervatten.

Trump zei dat mensen niet geconfronteerd willen worden met politiek als ze naar sport kijken. “Het is heel slecht voor de NBA en het zal ook heel slecht voor het football blijken te zijn”, voorspelde hij.