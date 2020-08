Verstappen begint van derde positie aan Grote Prijs van België

Max Verstappen begint zondag vanaf de derde positie aan de Grote Prijs van België in de Formule 1. De Nederlander van Red Bull was tijdens de kwalificatie op zijn favoriete circuit van Spa-Francorchamps alleen langzamer dan beide coureurs van Mercedes.

Lewis Hamilton start van pole, gevolgd door Valtteri Bottas. Verstappen moest een halve seconde toegeven op Hamilton en reed nagenoeg dezelfde tijd als Bottas. De Limburger was tevreden over zijn optreden. “Ik ben nog wel een halve seconde langzamer dan Lewis, maar tot nu toe beleven we een prima weekeinde. Ik zie zeker mogelijkheden voor de race. Misschien gaat het regenen, dan wordt het nog moeilijker voor iedereen. Dat zou veel plezier geven.”

De Brit Hamilton leidt het tussenklassement van het WK, voor Verstappen en de Fin Bottas. De racewagens van Ferrari misten opnieuw veel snelheid tijdens de kwalificatie. Charles Leclerc reed slechts de dertiende tijd, Sebastian Vettel de veertiende.

Hamilton was opnieuw een klasse apart tijdens de kwalificatie, een beetje tot zijn eigen verbazing. “Want ik ben erg aangeslagen door de dood van Chadwick Boseman”, doelde hij op de Amerikaanse acteur die vooral bekendheid geniet door zijn rol als superheld Black Panther. “Hij heeft zo veel voor veel mensen betekend. Het is zo’n raar jaar maar dit is wel weer heel triest nieuws.”