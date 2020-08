Vijfde nederlaag Van Gerwen in Premier League Darts

Michael van Gerwen wacht in de Premier League Darts nog altijd op zijn grote vorm. De vijfvoudige kampioen en titelverdediger was tijdens de elfde speelavond in Milton Keynes niet opgewassen tegen Welshman Gerwyn Price. ‘Mighty Mike’ verloor met 8-4. Het was zijn derde nederlaag in de laatste vier ronden en de vijfde in totaal.

Wereldkampioen Peter Wright verloor met 8-6 van de Noord-Ier Daryl Gurney. De Schot gooide nog wel zijn eerste nine-darter op een tv-toernooi.

Van Gerwen gooit zondag tijdens de twaalfde speelavond tegen de Engelsman Michael Smith. De Nederlandse nummer 1 van de wereld bezet de vijfde plaats met een achterstand van vijf punten op klassementsleider Glenn Durrant uit Engeland.