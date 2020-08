Wielrenner Mathieu van der Poel is in de Belgische Druivenkoers als derde geëindigd. De Nederlandse kampioen won na 195 kilometer, met start en finish in Overijse, de eindsprint van het peloton. De Fransman Florian Sénéchal schreef de zestigste editie van de eendaagse wedstrijd op zijn naam. De coureur van Deceuninck – Quick-Step was in de laatste kilometers medevluchter Dries De Bondt te snel af. De Belg, ploeggenoot van Van der Poel bij Alpecin-Fenix, kwam als tweede over de finish.